OL ‍: Lukeba remplacé par un rugbyman, Walid Acherchour est KO

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a perdu Castello Lukeba ces dernières heures. Le défenseur central à rejoint Leipzig, au plus grand désarroi des fans du club rhodanien.

A Lyon, la nouvelle saison qui s'annonce a de quoi faire peur aux fans et observateurs. L'OL vit un mercato estival très compliqué et ce n'est sans doute pas terminé. Ces dernières heures, c'est Castello Lukeba qui est parti du côté de Leipzig. Et il pourrait être prochainement suivi par Bradley Barcola ou encore Rayan Cherki. Laurent Blanc va devoir faire avec les moyens du bord, tout en espérant l'arrivée de nouvelles recrues. Problème, elles n'auront sans doute pas le même talent que ceux qui partent. On annonce notamment une arrivée prochaine à l'OL de Jake O'Brien, qui évolue à Crystal Palace, autre club détenu par John Textor...

Le remplaçant de Lukeba choque déjà

🚨𝙁𝙇𝘼𝙎𝙃 𝙈𝙀𝙍𝘾𝘼𝙏𝙊



🔹Jake O’Brien est actuellement à Lyon où il a passé sa visite médicale aujourd’hui ✅



(@hugoguillemet) pic.twitter.com/xka3EVIDW3 — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) August 11, 2023

Et l'arrivée de Jake O'Brien n'a pas de quoi rassurer certains observateurs. C'est notamment le cas de Walid Acherchour, qui n'a pas fait dans la langue de bois sur l'antenne d'RMC : « Il fallait garder Lukeba et Barcola, parce qu'en plus ce ne sont pas tes plus gros salaires. Par rapport à la DCNG, tu ne te mets pas en difficulté. Mais là, tu te mets en immense difficulté sportivement. Ils vont recruter le 3ème ligne irlandais, O'Brien, du XI Nations que personne ne connaît. Même les scouts les plus réputés, même Mickaël Marques, personne ne le connaît. (...) On a vendu Lukeba 32 millions alors que Disasi part pour plus de 40 millions. Le déclassement de l'OL est en train de se faire. J'étais sceptique à l'arrivée de Textor et Blanc. Il ne manquerait plus que Barcola parte. Si tu ne gardes pas tes jeunes, tu ne peux pas les remplacer ». A noter que l'OL sera en déplacement ce dimanche soir sur la pelouse de Strasbourg en Ligue 1. L'occasion de calmer certaines critiques en cas de bon résultat en terre alsacienne.