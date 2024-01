Matic à l'OL, la réunion qui va tout plomber

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lyon espère toujours s’offrir Nemanja Matic lors de ce mercato hivernal mais l’international serbe a peu de chances de rejoindre l’OL car Rennes pousse pour vendre son milieu de terrain à l’étranger.

Depuis le début du mercato hivernal, Nemanja Matic espère signer à l’Olympique Lyonnais pour des raisons financières mais également familiales. Rennes de son côté n’a jamais véritablement ouvert la porte à un départ de l’international serbe vers un autre club de Ligue 1. Au même titre que Lyon, Marseille était intéressé par Matic mais pour le club breton, qui a réalisé un petit exploit l’été dernier en faisant venir un tel joueur en provenance de l’AS Roma, il n’était pas question d’offrir sur un plateau Nemanja Matic à un concurrent en Ligue 1. Depuis plusieurs jours, Florian Maurice explore donc plusieurs options à l’étranger pour l’ancien milieu de terrain de Manchester United, avec qui le divorce est de toute façon consommé. Le joueur dispose de pistes en Angleterre, en Italie et en Turquie et c’est justement en Süper Lig que son avenir pourrait s’écrire selon le journaliste Ignazio Genuardi.

« Désireux de quitter Rennes cet hiver, Matic se verrait bien rester en France. Alors que les Rouge et Noir privilégient, quant à eux, un départ à l’étranger, le Serbe penche aujourd’hui pour l’OL. Il y a aussi des intérêts en Italie, en Angleterre et en Turquie » a lancé le journaliste avant d’indiquer que malgré la préférence du joueur en faveur de Lyon, un rendez-vous crucial était prévu ce mardi avec le Besiktas Istanbul. Autant dire que si le clan Matic et le club turc parviennent à trouver un accord financier aujourd’hui, l’opération va tout d’un coup devenir très difficile à concrétiser pour ne pas dire impossible pour l’Olympique Lyonnais. Une grosse déception pour David Friio, qui espérait apporter un peu d’expérience à l’entrejeu lyonnais avec Nemanja Matic mais qui n’aura pas réussi à trouver la formule pour convaincre Rennes de lui lâcher le Serbe de 35 ans.