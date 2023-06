OL ‍: Lukeba en a marre, il annonce un changement radical

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Castello Lukeba est en instance de départ du côté de l'OL. Actuellement avec l'équipe de France Espoirs pour disputer l'Euro 2023, le défenseur central ne veut pas penser à son avenir mais plutôt à son niveau de jeu.

A Lyon, on va devoir rapidement et efficacement mettre en place une stratégie afin de lancer le marché des transferts. L'OL ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine, ce qui sera compliqué pour attirer les meilleurs profils. Mais afin de renforcer l'effectif, le club rhodanien est prêt à faire quelques sacrifices. Parmi eux, on devrait compter Castello Lukeba. Le défenseur central formé à l'OL est très courtisé, notamment par Leipzig, qui est prêt à mettre plus de 30 millions d'euros pour s'attacher ses services. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Lukeba a l'esprit concentré sur l'Euro 2023 avec l'équipe de France Espoirs. Ce dimanche soir, le Lyonnais était titulaire face à la Norvège.

Lukeba en veut encore plus

A 20 ans, Lukeba est un modèle de précocité. Le natif de Lyon est très exigeant avec lui-même. Quelques minutes après la victoire des Bleuets face à la Norvège, le footballeur rhodanien a eu des mots forts sur son niveau de jeu au micro de beIN Sports. « Il y a encore plusieurs domaines où je dois progresser. Je dois être plus agressif, sortir sur l'attaquant. Je pense que je peux gagner encore plus de duels dans le jeu aérien. Je peux être plus méchant, c'est surtout ça », a notamment indiqué Castello Lukeba, qui sait que les détails font la différence à son poste. Le jeune Rhodanien aura encore la chance de monter en puissance lors de cet Euro 2023 mais également par la suite. Il lui faudra faire un choix fort concernant son avenir et accepter ou non la possibilité de rallier Leipzig lors de la reprise des championnats.