OL : Lukeba déjà comme Benzema, la stat est folle

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'Olympique Lyonnais a battu l'OM ce dimanche soir lors de l'Olympico au Stade Vélodrome. Castello Lukeba a ouvert le score pour les Gones, rentrant dans l'histoire de son club.

L'OL vit une saison chaotique à bien des égards. Que ce soit sur la scène européenne ou nationale, les hommes de Peter Bosz n'ont pas répondu présents. Rares sont les motifs de satisfaction pour le club rhodanien. On peut tout de même noter l'éclosion de certains jeunes, comme Malo Gusto mais surtout Castello Lukeba. A seulement 19 ans, le défenseur central s'est déjà imposé comme l'une des pièces essentielles du dispositif de Peter Bosz. Sa maturité impressionne, tout comme ses qualités techniques au-dessus de la moyenne. Ce dimanche à Marseille, Lukeba a été auteur de l'ouverture du score de l'OL à la suite d'un contre favorable. Qu'à cela ne tienne, le joueur rhodanien a inscrit son deuxième but de la saison en Ligue 1 et est même rentré dans l'histoire de son club.

Lukeba sur les traces de Karim Benzema

À 19 ans et 4 mois, Castello Lukeba devient le plus jeune buteur lors d’un olympico depuis un certain… Karim Benzema (18 ans et 10 mois) le 22 octobre 2006 !



Crack. 🌟



(@Statsdufoot) #OMOL pic.twitter.com/vdGdwdvPMX — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 1, 2022

Si une chose réussit bien à l'OL depuis quelques années, c'est son centre de formation. Nombreux sont les joueurs de qualité à avoir été formés au sein de l'institution de Jean-Michel Aulas. En marquant ce dimanche soir au Stade Vélodrome, Castello Lukeba va gagner encore un peu plus le coeur des fans lyonnais, lui qui à 19 ans et 4 mois, est devenu le plus jeune buteur lors d’un Olympico depuis un Karim Benzema (18 ans et 10 mois) le 22 octobre 2006. Une comparaison flatteuse au vu de la dimension actuelle d'un joueur comme Benzema, qui pourrait bien glaner le premier Ballon d'Or de sa riche carrière dans les prochaines semaines. Nul doute que Lukeba ne dirait pas non à une trajectoire pareille dans quelques années.