OL ‍: Lucas Perri encore sur la touche, début de malaise

L'Olympique Lyonnais s'est offert Lucas Perri, le gardien de but brésilien, durant le mercato d'hiver. Mais ce dernier reste dans l'ombre d'Anthony Lopes et rien n'indique que cela va changer en Coupe de France.

Il est de coutume pour les entraîneurs de profiter de la Coupe pour donner du temps de jeu au gardien remplaçant, afin de maintenir ce dernier sous pression. Ainsi Rennes avait aligné Gallon dans les buts et pas Mandanda contre Sochaux, et ce sera Navas dans les cages du PSG et pas Donnarumma face à Brest. Mais dans le choc entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC, ce mercredi à 18h30 au Groupama Stadium, la tendance forte est qu'Anthony Lopes soit titulaire et pas Lucas Perri, portier remplaçant depuis qu'il a signé à l'OL lors du mercato d'hiver. Selon les compositions annoncées par Le Progrès et L'Equipe, ce sera bien l'habituel gardien de but lyonnais qui officiera contre Lille, son concurrent brésilien étant encore une fois renvoyé sur le banc de touche.

L'OL ne veut pas perturber Anthony Lopes

Même si rien n'est certain à 100%, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais devrait donc maintenir sa confiance à l'emblématique gardien de l'OL, tout comme il l'avait fait au tour précédent. « On a un gardien qui a joué dimanche et a fait un bon match. La porte est ouverte est dans les deux sens », a confié, avec prudence, Pierre Sage avant ce match de Coupe de France. Pour Vincent Duluc, il est difficile de lire les choix du coach lyonnais sur ce sujet très particulier. « A ce jour, Lucas Perri n’a toujours pas joué la moindre minute avec l’OL qu’il a rejoint dans les premiers jours de janvier. L’ancien gardien de Botafogo, qui s’est affiné depuis qu’il a quitté l’été brésilien, pouvait espérer jouer en Coupe de France, ainsi qu’il est de tradition. Mais le contexte particulier d’une équipe qui avait besoin de repères, le rythme d’un match par semaine et la pression négative qui tomberait sur Lopes en cas de gros match de Perri, avaient poussé, peut-être, Pierre Sage à maintenir sa confiance au Lyonnais de toujours », fait remarquer le journaliste. On saura à 18h30 si Sage est prêt à secouer le cocottier.