OL ‍: El Arouch dépréssif, Pierre Sage lui vient en aide

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'est remis dans le droit chemin ce dimanche soir en Ligue 1 en battant l'OM. Les Gones pourraient en plus bientôt retrouver Mohamed El Arouch.

Mohamed El Arouch est l'un des jeunes les plus doués du centre de formation de l'OL. Le milieu de terrain n'a cependant pas vraiment eu sa chance sous le maillot des Gones chez les professionnels. Pierre Sage le connait bien depuis les catégories de jeunes et pourrait bien compter sur lui dans les prochaines semaines. Car il faudra attendre que Mohamed El Arouch soit totalement rétabli des problèmes de dépression qu'il rencontre. Du moins si l'on en croit les informations de Zack Nani.

El Arouch, un problème bientôt résolu ?

Le YouTubeur et fidèle supporter de l'OL a en effet indiqué ces dernières heures que le joueur de 19 ans combattait une dépression. « Mohamed El Arouch aurait connu une période très compliquée, avec une grosse phase de dépression. Aujourd’hui il va mieux et remonte la pente avec notamment l’aide de Pierre Sage qui compte beaucoup sur lui », a notamment posté le compte aux 1,8 million d'abonnés. Les prochaines semaines nous en diront plus sur le sujet, surtout que les matchs vont s'enchainer pour l'OL. Rien que cette semaine, les Gones auront un choc de Coupe de France face à Lille mercredi avant un déplacement à Montpellier en championnat quelques jours plus tard. Mohamed El Arouch, qui n'a pris part à qu'à deux rencontres de Ligue 1 avec l'OL chez les professionnels dans sa jeune carrière, aura peut-être l'occasion de se montrer un peu. C'est le souhait de beaucoup de fans lyonnais mais aussi de son entraineur, Pierre Sage, qui réalise du bon travail depuis son intronisation à la place de Fabio Grosso.