OL : Lopes jure de ne pas lâcher Sylvinho à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré la victoire acquise à Leipzig en milieu de semaine, l’avenir de Sylvinho est très incertain. Et pour cause, la défaite à Saint-Etienne dimanche (1-0) place le Brésilien sur la sellette. Juninho et Jean-Michel Aulas vont discuter dans les prochaines heures de l’avenir du coach des Gones et une décision sera rapidement prise concernant un éventuel changement de l’organigramme. Une chose est en revanche certaine dans le Rhône : les joueurs n’ont aucunement l’intention de lâcher leur entraîneur. C’est tout du moins le message transmis par Anthony Lopes après le derby…

« Je ne sais pas si on n’a pas tout donné, mais, en tout cas, un derby ça passe d’abord par l’engagement physique. Avant de penser au jeu, c’est dans l’impact qu’on doit montrer qu’on est meilleur. Montrer qu’on est là aussi pour marquer notre territoire et ensuite faire le jeu, mais là, non. On peut être dégueulasse et gagner le derby à la fin, ça me va. Si je pouvais expliquer nos difficultés, on aurait trouvé la solution dès le départ. Maintenant il va falloir se reposer, se mettre la tête à l’endroit et essayer de se relever. L’avenir de Sylvinho ? On verra, ce n’est pas nous qui décidons. Mais on ne le lâchera pas » a prévenu celui qui a terminé le derby avec le brassard de capitaine autour du bras dimanche soir après la sortie de Léo Dubois. Et qui n’a aucunement l’intention de lâcher son entraîneur en pleine tempête…