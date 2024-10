OL ‍: Lopes et un joueur mystère ont tué le vestiaire

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Anthony Lopes a provoqué de vives réactions après son interview accordée à L’Equipe mardi. Le gardien de l’Olympique Lyonnais, écarté afin d’installer Lucas Perri en tant que numéro un, ne digère pas son éviction.

Tout l’été, le feuilleton Anthony Lopes a agité le mercato de l’Olympique Lyonnais. Rapidement, les choses ont pourtant été claires pour le gardien portugais, qui a été prévenu que Lucas Perri serait le n°1 pour la saison 2024-2025. Le gardien brésilien réalise d’ailleurs un excellent début de saison, malgré une erreur fatale contre l’OM dans le temps additionnel. Bien que prévenu de sa rétrogradation dans la hiérarchie des gardiens à l’OL, Anthony Lopes n’a pas fait ses valises, malgré des offres de Liverpool et bien d’autres clubs. Le Portugais est aujourd’hui un problème à Lyon, aussi bien sur le plan financier avec un salaire qui n’a rien à voir avec celui d’un gardien remplaçant, que dans le vestiaire, où Anthony Lopes traine son spleen.

OL : Lopes maltraité, Acherchour en pleure presque https://t.co/J3FwmtD35A — Foot01.com (@Foot01_com) October 1, 2024

Né à Lyon, l’ancien footballeur Julian Palmieri a réagi sur X aux propos du gardien rhodanien dans L’Equipe. L’occasion pour l’ancien consultant de Free de tacler Anthony Lopes, lequel contribue à instaurer une mauvaise ambiance dans le vestiaire selon lui. Un autre joueur était dans le même cas selon les révélations de l’ancien latéral gauche de Bastia. « C'est vraiment à son image cette interview… On pouvait pas faire mieux… L’amour de l'OL ? Mon cul… Le vestiaire était pourri à cause de lui et un autre joueur. L’autre joueur a réussi a changer, lui non, je l’ai toujours dit » a d’abord lancé Julian Palmieri, lequel a logiquement été relancé par les supporters de l’OL pour savoir qui était le second joueur ciblé.

Tolisso et Lacazette mis en cause ?

A priori, il s’agirait de Lacazette ou de Tolisso. « Oui 1 des 2 et qu’on vienne pas me dire "genre tu le sais" oui je le sais ça venait d un joueur du vestiaire avec qui j étais pote. Sauf que lui a compris et a changé et que Lopes se retrouve comme un con à faire la victime et demande à ses copains Bad Gone de ne pas l’oublier » a publié Julian Palmieri, dont les révélations ne manqueront pas de faire du bruit à l’Olympique Lyonnais, où Anthony Lopes est déjà indésirable auprès des dirigeants et d’une partie des supporters. Avec de telles révélations, cela ne va pas s’arranger. Il est également intéressant de savoir que Tolisso ou Lacazette, l’un des deux, a mal vécu la situation ces derniers mois au point de pourrir le vestiaire. Mais le joueur concerné a cependant eu l’intelligence de faire évoluer sa mentalité et de redevenir le taulier qu’il doit être au vu de son statut à l’OL. Ce à quoi devrait peut-être s’inspirer Anthony Lopes.