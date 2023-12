OL ‍: Lopes est intouchable, Pierre Sage supplie Textor

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Décisif lors du succès à Monaco (0-1) vendredi en Ligue 1, Anthony Lopes a reçu un bel hommage de la part de Pierre Sage. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a loué l’apport de son gardien sur et en dehors du terrain. Un soutien important au moment où la direction prépare l’arrivée d’un nouveau portier.

Au vu du contenu de la deuxième période, on peut parler d’un hold-up de l’Olympique Lyonnais. Les Gones sont parvenus à faire la différence sur l’une de leurs rares opportunités. Après la pause, le jeu s’est essentiellement déroulé dans leur moitié de terrain. C’est dire à quel point la rencontre ressemblait à une attaque-défense en faveur des Monégasques. L’équipe rhodanienne a néanmoins résisté au courage, et grâce aux arrêts de son gardien Anthony Lopes, encensé par l’entraîneur Pierre Sage après la rencontre.

« Le début de deuxième période a été très difficile, on a vraiment laissé le ballon, on n'arrivait pas à sortir de nos 30 mètres, a reconnu le technicien. Mais en tout cas les joueurs ont fait preuve de valeurs. Anthony Lopes a fait des arrêts extraordinaires, ce qui a permis à l'équipe à un moment donné de garder ce résultat. Je suis très content de ce qu’il dégage depuis que je travaille avec ce groupe. Parce qu'il y a ce que vous voyez sur le terrain, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour. »

Sage souligne l'importance de Lopes

« Très honnêtement, il envoie une énergie exceptionnelle au groupe. Je vous parle des moments positifs mais là où il a joué un rôle important, c'est après Marseille (défaite 3-0). On a longuement discuté sur le parking en revenant à Lyon, je le sentais affecté mais pas abattu. Il a quand même des ressources mentales pour surmonter ces situations. Et en plus il est capable de les partager avec ses coéquipiers donc c'est quelqu'un d'important », a confié Pierre Sage, au moment où ses dirigeants préparent l’arrivée du portier brésilien Lucas Perri en provenance de Botafogo.