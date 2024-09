OL ‍: Lopes, Cherki et Zaha n'iront pas à Lens

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a communiqué ce dimanche matin le groupe retenu par Pierre Sage pour le déplacement à Lens. 21 joueurs sont présents dont Jordan Veretout, convoqué pour la première fois depuis sa signature. Outre l'ex-marseillais, Omari et Tessmann sont les autres recrues récentes sélectionnées. En revanche, Wilfried Zaha n'est pas du voyage. L'Ivoirien restera dans le Rhône avec les deux lyonnais écartés cet été, Rayan Cherki et Anthony Lopes. Possible numéro 2 dans les buts, le Portugais a été snobé au profit de Justin Bengui et de l'ancien nantais Rémy Descamps.