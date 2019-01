OL : Lopes a été plus qu'énorme, Aulas doit vraiment le garder

Dans : OL, Ligue 1.

Un an après le fameux 5-0 à Geoffroy-Guichard, l'Olympique Lyonnais a une nouvelle fois dominé l'AS Saint-Etienne dans le derby de la Ligue 1 (2-1). En faisant chuter les Verts dans leur stade pour la première fois de la saison, les Gones ont donc réaffirmé leur suprématie régionale. De retour sur le podium du championnat, Lyon a gagné grâce à son sauveur Fekir, auteur du penalty de l'égalisation (64e), puis avec l'entrant Dembélé (95e). Mais Bruno Genesio peut surtout dire un très grand merci à Anthony Lopes.

Décisif à de très nombreuses reprises sur sa ligne (14e, 42e, 61e, 88e), le gardien lyonnais a gardé son club en vie en réalisant pas moins de sept arrêts, dont deux doubles parades impressionnantes face aux attaquants verts. Auteur d'un nouveau match de classe internationale, le Portugais prouve une nouvelle fois qu'il est le meilleur gardien du championnat de France et l'un des meilleurs en Europe. Jean-Michel Aulas en a sûrement conscience, et c'est donc pour cette raison que le président rhodanien pourrait rapidement trouver un accord avec son portier pour une prolongation de contrat. Après cette prestation XXL dans le derby, Lopes n'aura pas de mal à négocier un nouveau bail et l'augmentation qui va avec, alors que son contrat actuel expire en 2020.