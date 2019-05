OL : Liverpool prépare des millions d'euros, trois joueurs visés !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Samedi, les supporters de Liverpool se sont excités lorsqu'ils ont vu que, via son compte Instagram, Memphis Depay disait au-revoir à Lyon et embarquait dans un avion privé rouge, tout cela vêtu d'un costume...rouge. Mais le vol en question n'était finalement pas à destination de la ville anglaise, mais des Pays-Bas. Cependant, l'intérêt des Reds pour Memphis Depay est confirmé ce dimanche dans le Mail on Sunday, le tabloïd anglais affirmant qu'outre l'attaquant néerlandais, le prochain finaliste de la Ligue des champions a également d'autres joueurs de l'Olympique Lyonnais dans le collimateur.

En effet, en plus de Memphis Depay, Jurgen Klopp souhaite également que ses dirigeants envisagent la venue de Houssem Aouar et Tanguy Ndombele. Autrement dit, si Liverpool veut s'assurer cette triple signature lyonnaise, il va falloir lâcher une somme assez colossale, Aouar et Ndombele étant deux des joueurs les plus valorisés sur le mercato. Pour rappel, l'an dernier, à la même époque, le club de la Mersey avait été très proche de faire signer Nabil Fekir, le transfert échouant au dernier moment sans que l'on sache réellement pourquoi. Si Liverpool veut aboutir à un deal avec Jean-Michel Aulas cette saison, alors il devra se montrer nettement plus sérieux jusqu'au bout de la transaction.