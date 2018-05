OL : Liverpool ou PSG, les bookmakers savent où jouera Fekir

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League, PSG.

De l'autre côté de la Manche la législation sur les paris sportifs est beaucoup plus souple qu'en France, et il est notamment permis de miser sur le recrutement d'un club lors du mercato. Et ce samedi, BetStars, filiale de PokerStars, estime qu'il ne fait strictement aucun doute que Nabil Fekir signera à Liverpool très rapidement. En fait, le site de paris en ligne propose une cote de 1,17 contre 1 pour le recrutement du capitaine de l'Olympique Lyonnais par les Reds, tandis que le second favori est le PSG est à 16 contre 1. Une énorme différence qui en dit long sur la confiance des bookmakers de voir Nabil Fekir très bientôt à Liverpool.

« Liverpool est clairement le favori pour signer Fekir. Jurgen Klopp continue de chercher un remplaçant idéal pour Philippe Coutinho (...) Anfield est la destination probable de Fekir s'il quitte Lyon cet été », annonce, dans le Daily Star, Ian Marmion, directeur de BetStars. Reste que chaque année les bookmakers prennent des paris sur le mercato et que chaque année il leur arrive de se planter. Mais en Angleterre, tout le monde semble clairement convaincu que Nabil Fekir rejoindra Liverpool.