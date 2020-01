OL : Libéré, délivré, Aouar est fan de Rudi Garcia

Dans : OL.

Depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais en octobre dernier, Rudi Garcia a fait d’Houssem Aouar l’un de ses leaders, notamment sur le plan technique.

Qu’il soit utilisé au cœur du jeu ou davantage dans le couloir gauche, l’international espoir français bénéficie d’une grande liberté. Sur l’antenne de RMC, celui qui a porté le brassard de capitaine de l’OL à plusieurs reprises sous Rudi Garcia a mis en avant sa très bonne relation avec son entraîneur, indiquant que ce dernier lui permettait de s’épanouir pleinement sur le terrain. Le joueur formé à Lyon a également profité de l'occasion pour indiquer à quelle poste il se sentait le mieux, et ce n'est évidemment pas sur un côté.

« J’ai une très bonne relation avec le coach, il me donne énormément de confiance et de liberté sur le terrain. J’ai la chance de pouvoir discuter avec lui. C’est ce dont j’ai besoin. Là où je me sens le plus à l’aise, forcément, c’est dans l’axe, là où j’ai été formé, que ce soit en relayeur dans un milieu à trois, ou bien en tant que numéro dix derrière l’attaquant. C’est là où j’ai fait toutes mes gammes. C’est important pour moi d’avoir cette polyvalence, ça me permet d’apprendre beaucoup de choses à d’autres postes et de pouvoir les réutiliser si un jour j’y suis amené. Le plus important honnêtement, c’est cette liberté que le coach me donne. Si je dois débuter à gauche, je sais bien que je ne vais pas être cantonné sur la ligne. C’est ce qui fait que je me sens beaucoup plus libre » a commenté Houssem Aouar, ravi des premiers mois de collaboration avec le très décrié Rudi Garcia.