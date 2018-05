OL : Les supporters s’en prennent à Aulas et Genesio après le match

Dans : OL, Ligue 1.

Victoire capitale pour Lyon ce samedi face à Nice, puisqu’elle permet à l’OL d’aller chercher sa place lors de la prochaine Ligue des Champions.

Si la manière laisse une fois de plus à désirer, les fans n’ont pas attendu le résultat final pour afficher leur état d’esprit très vindicatif, à l’encontre des joueurs, de l’entraineur et même du président. Souvent épargné par les supporters, Jean-Michel Aulas s’est pris une banderole musclée de la part du Kop Virage Nord : « Les vrais supporters veulent un président qui arrête de Tweeter et revienne à la raison », ont balancé les supporters, lassés par les messages loufoques et jugés contre-productifs de leur dirigeant sur les réseaux sociaux.

Dans la foulée de cette folle fin de match au Groupama Stadium, c’est Bruno Genesio qui en a pris pour son grade, puisqu’il a tout simplement appris qu’il était temps pour lui de partir. « Bruno, ton amour pour le club t’honore, mais il est temps de tourner la page », a lancé le virage nord. Des messages explicites qui ne devraient toutefois pas faire bouger les choses, Jean-Michel Aulas ne devrait en effet pas lâcher son Smartphone de sitôt, tandis qu’avec l’objectif de la troisième place accompli, Bruno Genesio est parti pour continuer avec l’OL la saison prochaine.