OL : Les supporters ont un message pour Juninho

OL-Nice a permis aux Lyonnais de retrouver un stade plein avec tous leurs supporters, y compris les plus fervents. Ceux-ci avaient un message à faire passer à Juninho et ont rendu hommage à l'ancien directeur sportif.

Dans une saison difficile pour l'OL à de nombreux niveaux, le cas Juninho est révélateur d'un certain malaise dans le club. L'ancien milieu était revenu dans le Rhône pendant l'été 2019 pour prendre la casquette de directeur sportif et faire retrouver les sommets au septuple champion de France pendant les années 2000. Mais, en deux ans, l'OL a été incapable de se qualifier en Ligue des Champions. Contesté dans ses choix, ne semblant pas tout maîtriser dans son poste, il a annoncé son futur départ en novembre avant de quitter le club en fin d'année 2021. Un départ qui a chamboulé un club pourtant si carré d'habitude dans son fonctionnement.

Le public rend hommage à Juninho

Alors que l'OL a traversé le mois de janvier avec des tribunes clairsemées, à cause des mesures sanitaires et des sanctions sportives, les supporters n'avaient pas eu l'occasion de réagir au départ de leur ancien magicien des coups-francs du temps du stade Gerland. Leur réaction était attendue d'autant que cette affaire a divisé le club avec un Jean-Michel Aulas, quelque peu virulent au sujet de son ancien joueur et directeur sportif.

« Juni : un départ dans l’indifférence, mais un amour éternel ! » ;



« Juninho : légende éternelle ».



La décla des supporters de l’OL au Brésilien. pic.twitter.com/XOBq4AgWQn — Alexandre Ollivieri (@alexollivieri) February 12, 2022

Le moins que l'on puisse dire c'est que les supporters des Gones n'en veulent pas à Juninho. Ils ont déployé deux banderoles dans chacun des virages. Virage nord, on pouvait lire « Juninho : légende éternelle » tandis que virage sud il était écrit « Juni : un départ dans l’indifférence, mais un amour éternel ! ». Tout ceci accompagné du fameux chant à la gloire de leur ancienne légende Juninho Pernambucano qui a résonné dans le Groupama stadium. Un hommage qui fera chaud au cœur pour le Brésilien. Souvent décrié dans la presse notamment, il a au moins le soutien de ses fidèles supporters à Lyon.