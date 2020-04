OL : Les quatre concurrents de Bruno Cheyrou dévoilés !

Dans : OL.

Grand favori pour le poste de recruteur en chef de l'Olympique Lyonnais, Bruno Cheyrou a de la concurrence.

Pas vraiment ravi de voir Florian Maurice prendre la direction de Rennes, l’Olympique Lyonnais envisage même de contester ce transfert s’il ne devait pas se faire dans les règles de l’art et dans le respect des clauses sur la concurrence. Une manoeuvre désignée à montrer que ce départ du recruteur en chef ne plait pas à Lyon, même si sur le fond, retenir un dirigeant contre son gré n’a pas vraiment de sens. Résultat, l’OL a bien compris comment se terminerait ce dossier, et se met désormais à la recherche d’un successeur à l’ancien buteur de l’OL, du PSG et de l’OM. Sans surprise, c’est le nom de Bruno Cheyrou, consultant TV plutôt apprécié et désormais directeur sportif du football féminin au PSG, qui revient. En plus de cela, l’ancien milieu de terrain est un ancien collaborateur de l'OL sur quelques dossiers comme Ferland Mendy ou Memphis Depay, ce qui lui avait permis de faire connaissance avec Jean-Michel Aulas, plutôt de manière positive. A cela s’ajoute sa proximité avec Gérard Houllier, qui l’avait recruté à Liverpool notamment. Autant dire que le frère de Benoit Cheyrou a de l’avance sur tout le monde.

Mais rien n’est bouclé, car comme le révèle L’Equipe, d’autres candidats ont émergé, et leurs noms ne sont plus secrets. Notamment Loïc Désiré, qui occupe le poste de recruteur au RC Strasbourg, après avoir été longtemps l’un des scouts de l’Ajax Amsterdam. Une belle expérience et des qualités reconnues, l’ancien milieu de terrain a ses soutiens au sein de l’OL, mais Strasbourg n’est clairement pas vendeur. Autre nom, beaucoup plus sulfureux, celui de l’Anglais John Williams, directeur sportif d’Amiens et connu pour être capable de tenter des gros coups avec ses réseaux. Dans les autres pistes, on retrouve l’ancien lyonnais Patrick Muller, dont le nom avait déjà filtré par le passé car il avait passé son diplôme en même temps que Juninho, et qui travaille avec l’UEFA actuellement. Enfin, au sein du club, on aimerait voir cette mission confiée à Gérard Bonneau, recruteur de l’OL pendant des années avant de prendre récemment la direction de Genève, tout en déclinant l’offre de l’ASSE en raison de son attachement à Lyon. Plusieurs idées donc, même s’il est clair que, pour le moment, le profil de Bruno Cheyrou est de loin celui qui a les faveurs au sein du club.