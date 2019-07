OL : Les offres pleuvent au mercato pour ce Lyonnais !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Recruté en provenance de Lille en janvier 2018 pour 11 ME, Martin Terrier a été l’une des bonnes surprises de la saison à Lyon l’an passé. Régulièrement décisif, l’international espoirs français s’était imposé comme un titulaire quasiment indiscutable aux yeux de Bruno Genesio. Et très vite, les performances de l’ancien Strasbourgeois ont éveillé une curiosité importante à travers l’Europe et notamment en Allemagne, où le Bayer Leverkusen est très intéressé par ses services.

Mais à en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, la Bundesliga n’est pas le seul championnat à s’intéresser à Martin Terrier. En effet, l’ancien attaquant du LOSC intéresserait « plusieurs clubs à travers l’Europe » durant ce mercato estival, et Lyon a déjà reçu plusieurs offres. Néanmoins, hors de question pour Sylvinho, Juninho et Jean-Michel Aulas de se séparer d’un joueur dont le profil entre parfaitement dans le 4-3-3 que souhaite mettre en place le coach brésilien chez les Gones. A moins d’une offre déraisonnable au mercato, Martin Terrier devrait donc rester au moins une saison supplémentaire dans le Rhône.