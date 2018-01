OL : Les joueurs ont pris le melon, Genesio n'a pas aimé

Dans : OL, Coupe de France, Coupe.

L'Olympique Lyonnais a longtemps pensé vivre une soirée tranquille samedi à Nancy. Mais en l'espace de quelques minutes tout a basculé et l'OL a bien failli se faire éliminer de la Coupe de France. Sans deux buts dans les ultimes instants du match, Lyon connaissait un premier revers, et cela a clairement agacé Bruno Genesio. Car l'entraîneur rhodanien est mécontent de l'attitude de ses joueurs à 0-1 et il n'a pas hésité à le dire, histoire que chacun prenne ses responsabilités.

« On s’est bien mis en difficulté tout seuls. On avait le match en main. On avait tout pour marquer le deuxième but et passer une deuxième mi-temps plus tranquille que ce qu’on a vécu. Malheureusement on est tombé dans la facilité et la suffisance à un certain moment. Cela a relancé cette équipe de Nancy. Parce qu’on a la qualité, le talent, que les trois qui sont rentrés ont apporté quelque chose, on a réussi à se remettre dedans. Ça doit être une bonne leçon pour la suite que ce soit en championnat et les coupes », a fermement prévenu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, satisfait de la qualification mais agacé de la manière.