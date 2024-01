OL ‍: Les joueurs ont fait plier Textor, la décision est tombée

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL nouveau est arrivé en 2024, avec un entraineur confirmé et des recrues qui débarquent. John Textor est très actif, mais n'en fait pas qu'à sa tête. Il a écouté la tendance du vestiaire pour prendre une grande décision.

John Textor, à qui l’ont reprochait d’être très peu présent au quotidien à l’Olympique Lyonnais, se démène en ce moment. Dans toutes les grandes décisions du club, notamment sur le mercato ou l’organigramme, l’Américain a eu son mot à dire et a souvent pris la décision finale. Il était même du déplacement lyonnais dans le Grand Est pour le match de Coupe de France de rentrée face à Pontarlier. Cette semaine, il s’active pour finaliser des dossiers du mercato, même s’il n’est pas l’unique dirigeant à conduire les négociations, il est celui qui a le dernier mot et donne le feu vert aux éventuels investissements.

Outre cela, l’OL a annoncé la prolongation de Pierre Sage comme entraineur principal jusqu’à la fin de la saison. Le technicien promu du centre de formation pour remplacer Fabio Grosso se décrivait volontiers comme un entraineur intérimaire, puisqu’il avait conservé le même statut malgré sa mise en avant en toute fin du mois de novembre. De quoi mettre fin à une première partie de saison très agitée à Lyon, puisqu’à priori, aucun changement ne devrait à nouveau intervenir.

Le vestiaire a voté Pierre Sage

🚨 Pierre Sage poursuit sa mission au sein de l'équipe professionnelle jusqu’au 30 juin 2024 🔴🔵



ℹ️ Toutes les infos ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) January 11, 2024

Et pourtant, au départ, John Textor a bien cherché un nouveau technicien, discutant avec Bruno Genesio et courtisant Jorge Sampaoli. Mais les premiers retours positifs dans le vestiaire l’ont tout d’abord fait hésiter. Et selon l’AFP, c’est ensuite le discours des joueurs pour conserver Pierre Sage qui a fini par le faire plier. Son intérim s’est prolongé, jusqu’à devenir permanent pour les six prochains mois désormais. L’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star s’est même vu octroyer les propres adjoints de son choix pendant la trêve, preuve que l’OL a décidé de lui faire cofinance pour cette deuxième partie de saison où il devra confirmer. Et trouver un équilibre sachant que le club rhodanien va avoir plusieurs recrues à sa disposition, ce qui sera indéniablement un plus même s’il ne faut pas que cela enraye la belle série de ces dernières semaines.