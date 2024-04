OL ‍: Les croisés sur une action anodine, la fête est gâchée pour lui

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a vécu une splendide demi-finale de Coupe de France, dignement célébrée par les supporters. Mais la courte escapade sur la pelouse a toutefois connu quelques mésaventures pour certains.

Ce n’était clairement pas gagné à l’automne, quand les défaites s’enchainaient pour une équipe lyonnaise à l’abandon, mais la fin de saison de l’OL pourrait être positive. La remontée en championnat a permis de valider le maintien en Ligue 1 sauf incroyable catastrophe. L’espoir d’aller chercher une place européenne est même présent, à condition de ne pas perdre trop de points en route. Mais surtout, la victoire sur Valenciennes (3-0) ce mardi soir offre aux joueurs de Pierre Sage une présence à Lille pour la finale de la Coupe de France le 25 mai prochain. Ce sera face au PSG, mais cette qualification a rempli de joie le peuple lyonnais. Malgré la volonté du club rhodanien de maitriser la foule, les débordements habituels ont eu lieu après la qualification et la pelouse a été envahie par le peuple lyonnais.

L'OL espère éviter les sanctions

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Avec quelques dégâts, puisque des morceaux de pelouse ont été arrachés ou détériorés, des filets de but ont été coupés et cela aurait même pu tourner à l’accident sérieux puisqu’un but a menacé de s’écrouler sous le poids des supporters qui s’étaient installés dessus. Mais cela s’est mal terminé pour un « envahisseur » au moins, puisque Le Progrès raconte que, parmi les légers blessés de la soirée, figure un supporter qui s’est fait les ligaments croisés en foulant la pelouse du Groupama Stadium. Probablement mal cramponné, ce malheureux a payé au prix fort son aventure sur le rectangle vert. Et s’il s’est bien blessé sur la pelouse de l’OL, il ne bénéficiera bien sûr pas des services de l’infirmerie lyonnaise et de la rééducation d’un sportif de haut niveau pour le coup. Malgré ces quelques incidents, Lyon espère désormais éviter les sanctions de la FFF pour cet envahissement de terrain bien évidemment interdit, mais qui s’est relativement bien passé.