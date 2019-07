OL : Les frères Fekir au Bétis, le deal avec Lyon est connu

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Courtisé par Naples au mercato, Nabil Fekir accorde toujours sa priorité au Bétis Séville. Et selon toute vraisemblance, le transfert de l’international français en Andalousie devrait être bouclé dans les prochaines heures. La fin d’un long feuilleton pour l’Olympique Lyonnais, alors que le contrat du champion du monde 2018 expire dans un an à Lyon. Ce lundi matin, France-Football dévoile les détails financiers de ce transfert. Et si pour Nabil Fekir c’est un jackpot qui s’annonce avec un salaire mensuel estimé à près de 600.000 euros, l’OL va récupérer de son côté 24ME plus 20% en cas de revente du Champion du monde.

24ME et pas plus pour Lyon

De son côté, L'Equipe apporte aussi quelques détails. « Le dixième de la précédente Liga est l’unique club à avoir fait une proposition chiffrée au joueur (…) Le président de Naples ne serait pas prêt à aller au-delà de 20 ME pour racheter la dernière année lyonnaise de l’international français, qui gagnerait également moins à Naples. Le Bétis Séville reprend ainsi la main dans ce dossier. L’OL obtiendrait aussi la somme qu’il réclame » explique le quotidien sportif. A priori, dans ce dossier tout le monde semble désormais d'accord et Nabil Fekir pourrait partir de Lyon pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers, lesquels sont au Mexique pour préparer la saison à venir.