OL : Le salaire de Kadewere explose, c'est Lyon qui régale

Dans : OL.

Le 24 janvier dernier, l’OL annonçait dans un communiqué la signature de Tino Kadewere en provenance du Havre pour un montant de 12 ME hors bonus.

Afin de combler les exigences du Havre et d’assurer au joueur une bonne progression, l’Olympique Lyonnais acceptait ensuite de prêter le meilleur buteur de Ligue 2 au club normand jusqu’à la fin de la saison. Mais à en croire les informations obtenues par France Football, c’est Lyon qui paye intégralement le salaire de Tino Kadewere au Havre depuis le mois de janvier. Et les émoluments du Zimbabwéen ont bien évidemment explosé en signant un contrat de quatre ans et demi en faveur des Gones.

Effectivement, le magazine dévoile que Tino Kadewere percevait 30.000 euros mensuels avant de signer à l’Olympique Lyonnais. Depuis la fin du mois de janvier, ce salaire a tout simplement été multiplié par trois, puisque ce dernier atteint désormais 90.000 euros par mois. De confortables émoluments qui font sans surprise de Tino Kadewere le joueur le mieux payé de Ligue 2 devant l’expérimenté milieu de terrain lensois Guillaume Gillet. Avec un tel salaire, Tino Kadewere trône sur la Ligue 2 mais sera en revanche tout en bas du classement des salaires à l’Olympique Lyonnais. A titre de comparaison et selon les estimations du journal L’Equipe il y a quelques semaines, des joueurs comme Jason Denayer, Anthony Lopes, Rafael, ou Bertrand Traoré perçoivent entre 200.000 et 300.000 euros par mois. De quoi motiver Tino Kadewere à carburer à l’OL dès la saison prochaine, lui qui affiche un bilan statistique excellent au Havre avec 20 buts et 4 passes décisives en championnat.