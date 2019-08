OL : Jackpot pour Lopes, il est numéro 1… des salaires

Dans : OL, Ligue 1.

Après des mois de tergiversations, de petits coups de pression et de bluff, Anthony Lopes a prolongé son contrat avec l’Olympique Lyonnais ce mercredi.

Ce n’était pas forcément gagné puisque Jean-Michel Aulas se plaignait régulièrement des demandes jugées exorbitantes de son entourage, et cela laissait forcément craindre des négociations qui se prolongent et la possibilité de le voir partir libre en fin de saison. Cela n’a pas été le cas, et tout le monde peut s’estimer heureux. Les supporters conservent l’un de leurs chouchous, Lyon garde l’un des meilleurs gardiens de L1 et Lopes reste au sein de son club formateur avec désormais un salaire XXL.

Dès son retour de vacances, Jean-Michel Aulas a ainsi appelé directement Lopes pour le convier à déjeuner et lui proposer 400.000 euros brut mensuel pendant trois ans, ce que le Franco-Portugais a accepté. Le tout devant les agents de Lopes mais auss Juninho. Un coup en force du président de l’OL, qui a encore quelques cartouches en réserve pour débloquer les situations, même si Lopes n’est pas perdant dans l’affaire, puisqu’il détrône tout le monde en obtenant le meilleur salaire du club. Pas illogique pour celui qui a été, sur les deux dernières années, le joueur le plus régulier.