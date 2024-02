OL ‍: Anthony Lopes renvoie Lucas Perri sur le banc

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lucas Perri n'a pas raté ses débuts avec l'Olympique Lyonnais, mercredi en Coupe de France face à Lille. Le gardien de but brésilien a montré qu'il avait le niveau et la forme pour évoluer en Ligue 1. Oui mais.

Les supporters de l'OL ont parfois pesté contre Anthony Lopes. Car même si ce dernier est clairement devenu une légende du club rhodanien, lui le membre des Bad Gones devenu titulaire depuis dix ans et qui compte 475 matchs sous le maillot lyonnais, ses performances durant la première moitié de la saison l'ont mis dans le collimateur. Et la signature de Lucas Perri au mercato d'hiver a remis de l'huile sur le feu, nombreux étant ceux qui voulaient que Pierre Sage lance le Brésilien en Ligue 1 pour permettre à l'Olympique Lyonnais de se relancer. L'entraîneur n'a pas cédé aux exigences des réseaux sociaux et Anthony Lopes est resté le gardien de but numéro 1. Cependant, la prestation de Perri contre le LOSC a remis le débat sur le devant de la scène.

Lucas Perri est prêt à devenir le gardien numéro 1

Lucas Perri 🇧🇷



Dites vous qu’on l’a recruté pour seulement 3,25M€ !!



Aujourd’hui, il est titulaire à l’OL, Sage le surkiffe et les BG l’ovationne.



Il a déjà mis tout le monde d’accord en 90 minutes pic.twitter.com/qKe8RV5zl1 — LOPESOUT (@sixela2710) February 7, 2024

Aligné en Coupe de France, l'ancien gardien de Botafogo a réussi une très grosse prestation face aux attaquants lillois. Et forcément, cela a relancé le débat sur la titularisation possible de Lucas Perri contre Montpellier ce dimanche en Ligue 1. Mais pour Pierre Sage, qui a « tiré son chapeau » au portier brésilien, il n'est pas du tout question de remettre en cause le rôle de titulaire d'Anthony Lopes, lequel sort d'une belle prestation contre l'OM et ne mériterait pas la sanction que serait pour l'international portugais d'être poussé sur la touche. Résultat, Lucas Perri retrouvera le banc à la Mosson et Anthony Lopes sera bien titulaire, l'heure n'étant pas encore à la révolution totale du côté de l'Olympique Lyonnais.