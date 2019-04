OL : Le rêve absolu de JM Aulas s'envole pour l'après-Genesio

Dans : OL, Ligue 1, OGCN.

Afin de remplacer Bruno Genesio à l’issue de la saison, l’Olympique Lyonnais explore plusieurs pistes. Et selon les informations communiquées par Le Parisien au cours des derniers jours, c’est Patrick Vieira qui représente la priorité n°1 de Jean-Michel Aulas, et de l’ensemble de la direction lyonnaise. Reste que l’entraîneur de l’OGC Nice est sous contrat, et le déloger de la Côte d’Azur paraît aujourd’hui mission impossible. D’autant que dans les colonnes de France Football, le président Gauthier Ganaye a confirmé que l’ancien milieu défensif d’Arsenal allait poursuivre sa carrière à Nice.

« Est-ce que j’ai nommé Gilles Grimandi au poste de directeur technique pour rassurer Patrick Vieira ? Ça a été perçu comme ça par beaucoup de monde, mais Gilles, qui avait d’ailleurs été approché par l’ancienne direction, vient pour le projet de Nice. Sa relation avec Patrick est un atout, mais il vient pour apporter sa connaissance du haut niveau. (…) Vieira parti pour rester ? C’est clair dans son esprit. Et c’est la conséquence du travail au quotidien avec Gilles et moi. Ça se fait naturellement. Le feeling passe bien et on construit des bases solides » a expliqué le jeune président de 31 ans, lequel compte bien tenir tête à l’expérimenté Jean-Michel Aulas dans ce dossier afin de conserver son entraîneur très courtisé.