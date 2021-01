OL : Le retour de Benzema, Larqué dit NON

Dans : OL.

En début de semaine, Karim Djaziri a enflammé les supporters de l’OL en évoquant un potentiel retour de Karim Benzema à Lyon.

A en croire celui qui a été l’agent de l’attaquant du Real Madrid durant de longues années, il est clair que Karim Benzema a l’intention de revenir jouer à Lyon d’ici la fin de sa carrière. « Il en a vraiment envie et ça ne date pas d’aujourd’hui. Et je peux vous dire qu’il m’en parle régulièrement, il suit toutes les rencontres de l’OL, il est attaché à sa ville » a notamment expliqué Karim Djaziri dans le podcast Inside Gones. De quoi enflammer les supporters de l’Olympique Lyonnais, qui attendent le retour de l’enfant prodige avec impatience. Ce come-back tant attendu ne serait toutefois pas l’idée du siècle selon Jean-Michel Larqué, qui a grandement déconseillé à Karim Benzema de revenir en terres conquises sur l’antenne de RMC.

« Il reviendra probablement à Lyon, mais je pense que ce serait une erreur pour Karim Benzema de revenir à l’OL moins bon que lorsqu’il est parti » a jugé l’ancien joueur mythique de l’AS Saint-Etienne, déconseillant à Karim Benzema de revenir à Lyon, avant de poursuivre. « Quand tu es un attaquant et que tu dépasses les 33 ou 34 ans, tu n’es plus le même. Il devrait finir sa carrière au Real Madrid. Sportivement, revenir à Lyon, je crois que ce serait un échec ». Une prise de position radicale qui ne devrait pas manquer de faire réagir dans la capitale des Gaules, où l’on attend le grand retour de Karim Benzema avec impatience. Reste maintenant à voir à quel âge l’international tricolore a l’intention de faire son grand retour en Ligue 1, alors qu’il dispose encore d’un an et demi de contrat au Real Madrid.