OL : Benzema de retour comme capitaine ? L'incroyable projet !

Karim Benzema n'a jamais masqué son intérêt pour l'Olympique Lyonnais. Son ancien agent, resté très proche de lui, affirme qu'un retour à l'OL fait rêver KB9.

Parti de l’Olympique Lyonnais pour le Real Madrid en juillet 2009, Karim Benzema s’est construit un incroyable palmarès sous le maillot du club espagnol, l’attaquant français comptant notamment quatre titres en Ligue des champions à son palmarès. Et même si sa relation avec l’équipe de France a terni son image dans notre pays, personne ne peut nier que KB9 est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du foot tricolore, Zinedine Zidane en personne faisant de Karim Benzema le meilleur attaquant français toutes générations confondues. Après 12 ans passés au Real Madrid, où cette saison encore il tient la baraque, l’attaquant de 33 ans va devoir trancher, car son contrat s’achève en juin 2022. Et lundi soir, lors d’un podcast avec Inside Gones, Karim Djaziri, agent pendant de longues années de Karim Benzema et ami très proche de l’ancien joueur de l’OL, a lancé une petite bombe en affirmant que le joueur madrilène ne rêvait que d’une chose : revenir jouer à Lyon afin de mener une équipe de jeunes joueurs.

Pour Karim Djaziri, ce come-back de Karim Benzema n’est pas du tout utopique. « Un retour de Karim Benzema ? Oui, il en a vraiment envie et ça ne date pas d’aujourd’hui. Et je peux vous dire qu’il m’en parle régulièrement, il suit toutes les rencontres de l’OL, il est attaché à sa ville il vient régulièrement. Hier il me disait qu’il n’avait jamais mis les pieds au Groupama Stadium, lui il ne se souvient que de l’ambiance de Gerland. Il me disait qu’il était certain que s’il venait à un match Jean-Michel (sic), le président voudrait l’emmener sur la pelouse, comme il l’avait fait pour Sonny Anderson, et ce n’est pas le délire de Karim. Mais oui, revenir à Lyon, dans son esprit c’est quelque chose dont il a envie. Lui l’OL c’est dans son coeur. Je n’ose même pas dire ce qu’il m’a dit hier sinon vous allez tous péter un cable (...) Les joueurs ont tous des rêves, et Karim dans ses rêves il y a de revenir à Lyon pour faire des grandes choses. Les mauvaises langues françaises diront que ça va ternir son image. Mais ce n’est pas vrai. Tu reviens, on te met le brassard avec une équipe de jeunes, tu peux faire de la magie », a lancé ce proche de Karim Benzema, conscient de l’impact de sa déclaration. A Jean-Michel Aulas et Juninho de finir le travail.