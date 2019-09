OL : Sylvinho est bidon, Domenech attaque Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Président de l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs de football, Raymond Domenech est aussi un fervent supporter de l'Olympique Lyonnais dont il a été joueur et coach. Alors, au moment où Jean-Michel Aulas a été obligé de monter au créneau pour défendre Sylvinho, lequel vit ses premières turbulences sur le banc de l'OL, Raymond Domenech estime qu'en laissant partir Bruno Genesio pour faire plaisir aux supporters, et en le remplaçant par Sylvinho, le patron de l'Olympique Lyonnais joue avec le feu. Et l'ancien sélectionneur pense même que l'OL pourrait rapidement regretter cette décision estivale.

« Ils avaient un entraîneur qui connaissait les joueurs et qui savait les gérer. Ils en prennent un autre qui ne parle pas français, qui ne connait pas un seul joueur du championnat et qui n'a jamais entraîné. Et on va me faire croire que c'est mieux ! (...) Bruno, je le connais, je l’ai fait débuter chez les pros, je sais de quoi il est capable. Il a pris l'équipe, il l’a qualifiée deux fois en Ligue des champions. Que lui reprochent les supporters ? De ne pas être champion d'Europe ? Quand le public demande la mise à mort d'un entraîneur, qu'il soit français, étranger, jeune, vieux, je le défends », explique, sur Sports.fr, un Raymond Domenech, qui ne vas pas se faire des copains à l'Olympique Lyonnais et dans les tribunes du Groupama Stadium. Mais le connaissant, cela ne doit pas trop le perturber.