OL ‍: Le remplaçant d'Aulas démolit la DNCG

Désigné par John Textor au poste de président exécutif de l'Olympique Lyonnais, Santiago Cucci sera rapidement aux commandes du club rhodanien. Et l'un de ses premiers dossiers concerne évidemment le souci rencontré par Lyon face à la DNCG.

La Direction Nationale du Contrôle de Gestion n’a pas été plus convaincue par les comptes de l’OL lors du premier passage que lors du second. Résultat, la sentence a été brutale et irrévocable, comme dirait Denis Brogniart, la DNCG a décidé « un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations » de l’Olympique Lyonnais. Pour l’instant, le club n’a pas encore décidé s’il faisait appel de cette sanction, mais à en croire Santiago Cucci, cela est très probable. Recruté par John Textor pour diriger l’OL au quotidien et donc remplacer Jean-Michel Aulas, celui qui a été l’un des boss de la marque Levi’s s’est montré incisif au moment d’évoquer avec la presse la décision de l’organe de contrôle financier. Il avoue ne pas comprendre pourquoi Lyon avait été recalé et s’étonne des méthodes de la DNCG.

L'OL a des arguments pour faire appel

Pour Santiago Cucci, qui bosse depuis quatre semaines sur ce dossier, la DNCG refuse de prendre en compte la prochaine vente d'OL Reign et c’est une aberration. « On a de très bonnes raisons de ne pas être aussi inquiets qu'eux (…) On a énormément d'acheteurs potentiels pour le Reign, qu'on est obligés de vendre, et la dernière transaction de ce type qui sert de référence dans la loi américaine s'est effectuée à hauteur de 48,7 millions d’euros. Qu'ils nous comptent ce futur revenu comme 100 % nul, c'est incompréhensible techniquement (…) « Quand j’étais patron de Levi Strauss, je gérais 3,5 milliards et 7000 personnes, alors je suis habitué aux discussions autour de 60 millions. Je le dis avec modestie (...) Étrangement, des faits n’ont pas été pris en compte. Je n’ai pas besoin de la DNCG pour bien gérer mes dépenses et mes recettes. On envisage de faire appel », précise le président exécutif de l’Olympique Lyonnais, qui a jusqu’à la moitié de la semaine prochaine pour confirmer cet appel. Visiblement, Santiago Cucci a un point commun avec Jean-Michel Aulas, il est plutôt de nature incisif. Les supporters de l'OL vont adorer cela.