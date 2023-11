OL : Le « traitre » a quitté le Titanic, il veut du bien à l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Premier départ d'envergure de l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato, Castello Lukeba n'a évidemment pas tourné le dos à son club formateur. Mais il ne craint pas une descente en Ligue 2.

Déclaré intransférable par John Textor, avant finalement d’être vendu pour 30 millions d’euros au RB Leipzig, Castello Lukeba brille avec son nouveau club. Mais forcément, pour le natif de Lyon, formé à l’OL, il est évident que la dernière place au classement de son ancien club lui fait mal au cœur. Malgré les critiques de certains supporters lyonnais, qui évoquent une trahison, le défenseur international français a confié sur BeInSports avoir tout de même mal au cœur lorsqu’il voit que l’Olympique Lyonnais est bon dernier de Ligue 1 et traverse une crise malheureusement historique. Toujours en contact avec ses anciens coéquipiers, Castello Lukeba n'hésite pas à afficher une confiance totale en Alexandre Lacazette et ses coéquipiers pour éviter le naufrage total.

Lukeba y croit fort pour l'OL

⚽️ #FootballShow

🔴🔵🎙 Castello Lukeba (@jrcastello_) de tout cœur avec L'OL, son club formateur : "J'ai confiance en eux pour se relever" pic.twitter.com/dz56LI2bAB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 10, 2023

Répondant à la chaine sportive qatarie, le défenseur français du RB Leipzig, Castello Lukeba hésite entre effarement et optimisme concernant le redressement de l'OL cette saison. « Est-ce que le classement de l’OL ça m’affecte ? Oui, bien sûr. Lyon, c’est mon club formateur et mon club de cœur. Je n’ai jamais vu l’OL jouer les dernières places. Je suis toujours en contact avec la plupart des joueurs qui sont au club. Je sais qu’ils sont affectés d’être dans cette situation. J’ai confiance en eux, ils vont tout faire pour s’en sortir. Je leur souhaite le meilleur pour la suite du championnat, j’ai confiance, ils vont se relever », a lancé l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, dont la vente pour 30 millions d'euros au club allemand a rendu un énorme service aux finances du club de John Textor. Sportivement, le départ du défenseur est une énorme perte, même si les supporters de l'OL sont sans pitié avec Lukeba traité de « traitre » sur les réseaux sociaux pour être parti juste avant le début de saison. Et comme on l'a vu avec Bradley Barcola, la rancune est tenace du côté de Lyon.