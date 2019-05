OL : Le PSG peut trembler, Riolo applaudit Juninho

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Champion de France avec 19 points d’avance sur Lyon (3e), le Paris Saint-Germain n’a pas eu de sérieux concurrent cette saison. Cela doit impérativement changer à l’avenir et à n’en pas douter, c’est l’écurie de Jean-Michel Aulas qui doit être capable de titiller le club de la capitale. Présent en conférence de presse mardi, Juninho a confirmé qu’il souhaitait rapidement se rapprocher du PSG. Un discours ambitieux qui plaît à Daniel Riolo, lequel réclame depuis des années que l’Olympique Lyonnais soit un candidat au titre en Ligue 1.

« Sylvinho et Juninho à l’OL, c’est rafraichissant. Depuis des années, je répète que la Ligue 1 a besoin d’un Lyon le plus fort possible. Ce club doit être le concurrent n°1 du Paris Saint-Germain. Quand je vois Juninho et Sylvinho en conférence de presse, je ne vois pas deux mecs qui vont démarrer la saison en se disant « pas de problème, le PSG est déjà champion ». Non, ça c’est des mecs qui vont donner le maximum et qui vont dire « si le PSG doit être champion, c’est parce qu’ils sont plus forts, mais la baston on va la livrer jusqu’au bout ». Ça se voit, il n’y a qu’à regarder Juninho, ça sent le haut niveau et la détermination. J’y crois beaucoup en ce duo, je suis très content pour Lyon » s’est félicité Daniel Riolo sur l’antenne de RMC. Reste maintenant à voir si dans les faits, l’OL pourra lutter avec le PSG…