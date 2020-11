OL : Le PSG défie la Juventus, Aouar dans le coup

Dans : OL.

Désireux de se renforcer avec les meilleurs jeunes de la planète, le PSG et la Juventus Turin se retrouvent régulièrement en concurrence lors du mercato.

Cela devrait de nouveau être le cas l’été prochain. Et pour cause, Il Bianconero fait savoir en ce début de semaine que la Vieille Dame et le Paris Saint-Germain sont intéressés par deux cibles communes. Du haut de ses 18 ans, Ryan Gravenberch fait l’unanimité au sein du PSG et de la Juventus Turin. Il faut dire qu’en dépit de sa jeunesse, le Néerlandais s’est imposé comme un élément essentiel de l’Ajax Amsterdam, avec déjà neuf apparitions cette saison dont trois en Ligue des Champions. Sous contrat avec le demi-finaliste de la Ligue des Champions 2019 pour encore deux ans, le milieu central représenté par Mino Raiola, estimé à 10 ME par Transfermarkt mais que l’Ajax Amsterdam valorise à un prix bien plus élevé, devrait faire l’objet de convoitises l’été prochain.

Deux cibles communes au mercato

Mais à en croire le média italien, un second joueur fait à la fois partie des plans du Paris Saint-Germain et de la Juventus Turin. Et cela concerne l’Olympique Lyonnais en tout premier plan puisque sans surprise, il s’agit d’Houssem Aouar. Ce n’est pas un hasard, l’international français, blessé contre l'ASSE et forfait avec les Bleus, évolue au même poste que Ryan Gravenberch. Son prix, estimé à environ 50 ME par Jean-Michel Aulas, n’a en revanche rien à voir avec celui de la pépite de l’Ajax Amsterdam. Peu en vue en ce début de saison, le milieu de terrain formé à Lyon est toujours une priorité pour Andrea Pirlo, ainsi que pour Nasser Al-Khelaïfi. Pour l’heure, il est en revanche impossible de connaître les intentions du PSG avec Houssem Aouar, dans la mesure où l’identité du prochain entraîneur est toujours un mystère. Longuement annoncé sur le départ cet été, Houssem Aouar est quasiment certain de quitter son club formateur cet été. Et si Arsenal a longuement été intéressé, il semble de plus en plus probable que sa destination soit la Juventus Turin ou Paris…