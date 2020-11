OL : La Premier League avant tout, c'est limpide pour Aouar

Dans : OL.

Tout proche d’un départ à Arsenal l’été dernier, Houssem Aouar n’aurait pas abandonné l’idée de rejoindre la Premier League au prochain mercato.

À la recherche d’un milieu de terrain pour renforcer son effectif, Arsenal avait fait d’Houssem Aouar sa priorité lors du dernier mercato. Si l’OL n’était pas opposé à la vente de son joueur formé au club, l’offre formulée par les Gunners à hauteur de 35 ME avait été jugée insuffisante par Jean-Michel Aulas. Malgré l’achat de Thomas Partey, pour 50 ME tout de même, en provenance de l’Atletico Madrid, les dirigeants d’Arsenal pourraient bel et bien revenir à la charge pour Aouar lors du prochain marché des transferts. Et selon Fabrizio Romano, journaliste mercato, le joueur français a toujours pour idée de rejoindre l’Angleterre.

« Houssem Aouar est fan de Premier League, nous verrons ce que Arsenal va décider. Ce que je peux dire, c’est que le club est à la recherche de ce genre de joueur, ils surveillent Aouar, mais également la situation de Szoboszlai », a assuré l’insider spécialisé dans les transferts. Suivi par Arsenal depuis plusieurs années, le milieu de terrain du RB Salzbourg a l’avantage de coûter moins cher que celui de l’OL. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Lyon, Houssem Aouar sera donc une nouvelle fois l’une des principales attractions du prochain mercato. Reste à savoir si cette fois, Jean-Michel Aulas jugera l’offre acceptable pour sa pépite, lui qui a pour une fois connu un été sans vente majeur en 2020, ce qui a surtout pris tout le monde, même en interne.