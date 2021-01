OL : Montiel pour 8,5 ME, ça sent le gros coup

Dans : OL.

Dans le viseur de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs semaines déjà, Gonzalo Montiel se rapproche petit à petit du Groupama Stadium.

À l’heure actuelle, le club rhodanien n’est pas en manque au poste de latéral. Entre Leo Dubois, Mattia De Sciglio et le jeune Malo Gusto, Rudi Garcia a de quoi faire dans le couloir droit de sa défense. Malgré tout, l’OL prépare l’avenir. Et alors que l'Italien n’est que prêté par la Juventus jusqu’à la fin de la saison et que l'international français peine à convaincre, Juninho tente un sacré coup sur le marché des transferts. Puisque le directeur sportif des Gones est tout proche de boucler l’arrivée de Gonzalo Montiel. Cadre de River Plate, le joueur de 24 ans a envie de découvrir le football européen en 2021.

Ce qui pourrait être le cas du côté de Lyon, comme le rapporte Sebastián Srur. « Lyon vient chercher Montiel. L’OL va proposer 8,5 millions d’euros pour récupérer 80 % des droits du joueur auprès de River. L’offre n'est pas encore arrivée, mais Núñez va la recevoir dans les jours à venir », explique le journaliste argentin. En France, Felix Hervé a confirmé cette information. « Gonzalo Montiel pourrait arriver à l’OL pour 7 ou 8 M€. Selon mes infos, l’OL ne compte pas le faire venir dès cet hiver sauf départ de Dubois ou de résiliation du prêt de De Sciglio. Vu la concurrence de la Roma notamment, ils voudraient quand même boucler le deal rapidement », détaille le journaliste de Canal+, qui estime donc que l’OL pourrait valider le dossier Montiel dès cet hiver en vue d’une arrivée pour la prochaine saison.