OL : Le plan de Lyon à partir du 11 mai est connu !

L'Olympique Lyonnais espère pouvoir se remettre au travail dès le 11 mai et la fin du confinement. Le club a déjà réfléchi à son plan de reprise.

Depuis que le Président de la République a annoncé que le déconfinement était envisagé à compter du 11 mai, chacun commence à se préparer à cela. Car c’est une évidence, on ne retrouvera pas de sitôt le monde que nous avions connu avant le début de l’épidémie de coronavirus et des changements drastiques sont impératifs. Du côté de l’Olympique Lyonnais, le message d’Emmanuel Macron a été reçu 5 sur 5, et dans les bureaux d’OL Groupe on prépare déjà cette date du 11 mai avec l’espoir que les choses ne changeront pas négativement d’ici cette échéance. Se confiant ce samedi dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas explique que son club a d’ores et déjà un plan en tête afin de permettre aux footballeurs de reprendre le chemin de l’entraînement, tout comme l’ensemble des salariés du club rhodanien.

Pour cela, l’Olympique Lyonnais a pris les devants en matière de logistique. « On a commandé 2 000 tests sérologiques pour pouvoir tester tous ceux qui vont reprendre le travail, sportifs et salariés. Le process de déconfinement pose des questions sérieuses. On va tester tous les joueurs et les joueuses dès le premier jour. On est censé mettre en place des entraînements qui s’inspirent des règles de tout le monde, de la reprise des écoles, donc avec distanciation. Comme les joueurs et les joueuses vont rentrer chez eux le soir, on pense les tester tous les jours pour s’assurer qu’il n’y a pas eu contamination en dehors du centre d’entraînement. On s’interroge aussi sur les capacités physiques et psychologiques à faire face à cette durée de deux mois de confinement. On se rend compte qu’il y a pas mal d’appréhension », explique, dans le quotidien régional, Jean-Michel Aulas, qui avoue qu’actuellement ses nuits sont courtes. Il est vrai que ce scénario catastrophe mondial a de quoi faire cogiter tout le monde, y compris un homme d’affaires aussi avisé que le patron de l’OL.