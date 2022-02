OL : Le patron du mercato n'a pas de leçon à recevoir

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Une semaine après la fin du mercato hivernal, Bruno Cheyrou était invité à s'exprimer sur la stratégie de recrutement lyonnaise. Pour le directeur du recrutement de l'OL, avoir une petite équipe autour de lui n'est pas un inconvénient mais une volonté du club.

En ce mois de janvier, l'OL a frustré ses supporters concernant le mercato. Les échecs pour recruter un attaquant ont fortement déplu, notamment le cas de Sardar Azmoun. L'Iranien était convoité cet été puis cet hiver mais il ne viendra pas, préférant aller au Bayer Leverkusen. Finalement, aucun attaquant n'est venu dans le Rhône, une habitude un peu trop fréquente dans un club où les noms de recrues sont plus nombreux dans les pages des journaux que dans la réalité. La cellule de recrutement est visée. Dirigée par Bruno Cheyrou, elle est jugée inutile à cause de la faiblesse de l'effectif dédié à renforcer l'OL.

L'OL ne veut pas d'une armée mexicaine de scouts

Critiqué en personne pour son inefficacité, Bruno Cheyrou a tenu à s'exprimer sur sa stratégie dans Tant qu'il y aura des Gones pour le site Olympique et Lyonnais. Il est aussi revenu sur l'état d'esprit général du club et les interrogations que peuvent susciter le nombre de quatre scouts pour un club avec les ambitions de l'OL. « Ça part du président, qui ne souhaite pas avoir une cellule de recrutement qui soit une armée mexicaine. Il y a plusieurs clubs qui travaillent avec beaucoup de scouts, notamment en Angleterre. Je pense qu'à un moment donné, trop d'informations tue l'information. On veut mettre en place une structure suffisamment petite, mais qui nous permet d'avoir des ressources pour avoir les bonnes informations. On monte petit à petit en puissance, on est en train de structurer et ce n'est pas fini, on va continuer de la développer », a t-il indiqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

Il s'est justifié par la suite en voulant essuyer le moins d'échecs possibles dans l'avenir. Pour combler le manque de scouts, il révèle que le club pense à utiliser les datas et les nouvelles technologies pour avoir un effectif le plus varié possible où les jeunes du centre de formation ont aussi leur place. Alexandre Lacazette aussi pourrait faire partie de cet OL. « Il a le profil recherché », ajoute t-il. Bruno Cheyrou et l'OL devront toutefois réussir dans leur objectif sous peine de donner raison à ceux qui prétendent plutôt que le club ne se donne plus les moyens de ses ambitions.