OL : Le nom de Lucien Favre soufflé à Aulas en interne ?

Dans : OL.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2021, Rudi Garcia devrait toujours être l’entraîneur des Gones la saison prochaine.

Effectivement, il serait étonnant de voir Jean-Michel Aulas se séparer de l’ancien Marseillais moins d’un an après son arrivée sur le banc de l’OL, et alors que la saison n’ira pas à son terme. Néanmoins, le profil de Rudi Garcia ne fait pas totalement l’unanimité chez les supporters. En interne, l’ancien Lillois divise également puisque selon Romain Molina, de nombreux proches de Jean-Michel Aulas lui conseillent de changer d’entraîneur lors de l’inter-saison. Durant un live avec le compte Twitter Café du Commerce OL, le journaliste a notamment dévoilé que Lucien Favre en faisait rêver plus d’un dans les bureaux de l’Olympique Lyonnais.

« Beaucoup de gens disent à Jean-Michel Aulas : il faut que tu récupères Lucien Favre dès cet été » a dévoilé le journaliste, pour qui il est évident que l’entraîneur du Borussia Dortmund a une cote d’enfer chez les proches du président lyonnais… et pas seulement. Le coach suisse est également très apprécié par les supporters rhodaniens, lesquels militaient pour sa venue après son départ de l’OGC Nice. Reste que la concurrence risque d’être féroce dans ce dossier puisque récemment, Lucien Favre a été associé à l’ambitieux projet saoudien de Newcastle même si évidemment, rien n’est acté à ce sujet. Malgré des résultats satisfaisants et un parcours honorable en Ligue des Champions, Lucien Favre ne fait plus l’unanimité depuis un moment au Borussia Dortmund, ses désaccords avec la direction étant nombreux. Assurément, son avenir dépendra des résultats du BVB en cas de reprise de la Bundesliga. Avant l’interruption des compétitions, les partenaires de Marco Reus pointaient à la deuxième place du classement avec seulement quatre points de retard sur le grand Bayern Munich.