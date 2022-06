OL : Le mystère de la deuxième conférence de presse levé

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Ce jeudi, l’Olympique Lyonnais a convié les médias à deux conférences de presse pour le 1er juillet. Si la première concernera le grand retour de Corentin Tolisso, qui a signé libre après avoir passé cinq saisons au Bayern Munich, le sujet de la deuxième était encore incertain.

Mais selon les informations de L’Equipe, le doute n’est plus permis : l’OL va profiter de la présence des médias pour re-présenter Tetê. Arrivé en deuxième partie de saison dernière à cause de la guerre opposant l’Ukraine et la Russie, l’ailier brésilien va bien rester à Lyon.

Faute d’accord avec le Shakhtar Donetsk pour un transfert définitif, le joueur de 22 ans va de nouveau être prêté chez les Gones, les trois parties ayant trouvé un accord ce jeudi. Pour ce deal, l’OL profite donc du dispositif mis en place par la FIFA pour les joueurs étrangers évoluant en Ukraine et qui ne peuvent pas faire leur métier de footballeur correctement à cause de la guerre. Après cette nouvelle année en prêt, et si Tetê répond aux attentes de Peter Bosz, comme cela avait été le cas au cours de ses premiers mois, l’OL fera tout son possible pour récupérer le Brésilien de manière gratuite en 2023. Une bonne nouvelle de plus pour les suiveurs des Gones durant ce mercato estival pour l'instant bien réussi avec notamment la venue d'Alexandre Lacazette.