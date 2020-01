OL : Le mercato commence quand ? Rudi Garcia s'impatiente

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais va donc continuer à jouer sur quatre tableaux après sa qualification à Nantes. Du côté de Rudi Garcia on attend rapidement des renforts lors du mercato.

Au lendemain de la victoire de l'OL contre le FC Nantes, après un match spectaculaire, les supporters de Lyon se demandent si la priorité d’ici la fin du marché hivernal des transferts ne serait pas plutôt des défenseurs que des attaquants, l’ouragan Cherki ayant fait oublier le cataclysme Andersen. Pour Rudi Garcia, le débat n’est pas là, car l’entraîneur du club de Jean-Michel Aulas estime, lui, que le calendrier de l’OL oblige les dirigeants à viser plusieurs renforts et sur chaque ligne. Et même si Rayan Cherki a flambé à la Beaujoire, la venue d’un attaquant supplémentaire est une priorité.

« Pour l'instant on n'a aucune recrue et on joue dans quatre compétitions. J'espère qu'on n'aura pas de pépins. Trois de nos blessés ne reviendront pas, deux devraient revenir. On n'a personne à l'infirmerie pour des petits bobos mais j'ai peur que si on ne se renforce pas quantitativement, on soit un peu trop juste. Il faut aussi qu'on se renforce qualitativement. [...] Quand je fais jouer Maxwel Cornet latéral gauche, il ne me reste plus qu'Amine Gouiri sur le banc dans le secteur offensif. On a vraiment besoin d'au moins un joueur offensif », a rappelé, Rudi Garcia qui sait que Juninho et Florian Maurice s’activent dans les coulisses, mais qui est aussi conscient que le mercato entre dans sa dernière ligne droite et que l’Olympique Lyonnais doit concrétiser plusieurs pistes.