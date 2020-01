CdF : Rayan Checki, 16 ans, c'est du XXL !

Dans : Coupe de France.

Coupe de France, 16e de finale

Lyon bat Nantes 4-3

Buts pour Nantes : Emond (16e), Louza (83e), Simon (86e)

Buts pour Lyon : Cherki (2e et 9e), Terrier (37e), Dembélé (69e)

Dans un match complètement fou, Lyon a sorti Nantes 4-3 avec un phénoménal Rayan Cherki. Le jeune (16 ans) milieu de terrain a commencé avec un doublé, avant d’enchainer avec un pénalty provoqué, mais manqué par Dembélé, et deux passes décisives pour Dembélé et Terrier. De quoi faire plier Nantes, même si les Canaris y ont cru jusqu’au bout avec un énorme forcing en fin de match pour égaliser, et une dernière parade de Lopes qui a évité le 4-4 au bout des arrêts de jeu.