OL : Le Lyon de Genesio déjà en mode Ligue des Champions

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

En pleine préparation estivale du côté de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio n'a pas hésité à annoncer la couleur en vue de la saison prochaine.

Vendredi, le club rhodanien a lancé sa période de matchs amicaux par un nul contre le FC Sion (2-2), avec des buts de Terrier et de Mendy. Mais le plus dur commence pour la troupe de Bruno Genesio puisque six matchs de préparation sont encore inscrits au programme avant la reprise de la Ligue 1, face à Fulham (21/07), Huddersfield (25/07), Wolfsburg (28/07), Benfica (01/08), l'Inter (04/08) et Chelsea (07/08). Un enchaînement contre de gros clubs européens qui doit mettre l'OL dans le droit chemin en préambule d'une très grosse saison. C'est en tout cas la volonté de Genesio.

« Il y a eu 45 minutes de jeu pour tous les joueurs disponibles face au FC Sion. Tout le monde doit avoir un peu de temps de jeu. Petit à petit, on va resserrer le groupe. Le fait d’avoir beaucoup de matchs amicaux nous donnent l’opportunité de donner du temps à un maximum de joueurs pour qu’on soit tous prêts le 12 août pour le premier match de championnat face à Amiens. On va avoir une rencontre tous les trois jours cette saison avec la Champions League donc on va tout de suite se mettre dans ce rythme », a lancé, sur le site de son club, le coach des Gones, qui place donc son groupe en mode commando, dans l'objectif de le préparer au mieux pour son retour dans la Coupe aux Grandes Oreilles.