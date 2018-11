OL : Le jeu de l'OL ne lui convient pas, Moussa Dembélé s'agace !

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Auteur de trois petits buts en Ligue 1, Moussa Dembélé est à la peine en ce début de saison. Transféré à l’Olympique Lyonnais en provenance du Celtic Glasgow fin août, l’international espoirs devrait débuter sur le banc des remplaçants le choc face à Manchester City, ce mardi soir. Preuve qu’il n’est déjà plus un titulaire indiscutable aux yeux de Bruno Genesio... Aligné d’entrée contre Saint-Etienne lors de la 14e journée, il a énormément déçu les supporters lyonnais. Mais quel est exactement le problème pour le buteur de 22 ans, recruté pour plus de 20ME au mercato cet été ?

Selon les informations de Goal, Moussa Dembélé ne serait tout simplement pas satisfait du jeu produit par l’Olympique Lyonnais. Et il l’aurait directement dit à son entraîneur, Bruno Genesio. « Lors d'une récente conversation, Moussa Dembélé a expliqué à Bruno Genesio qu'il n'était pas vraiment satisfait du jeu déployé par l'équipe et du peu de ballons qu'il a à exploiter. En substance, l'entraîneur rhodanien lui a retourné que ce qu'il faisait donnait satisfaction et que sa relation aux autres s'améliorerait avec un peu de temps. Mais le jeune buteur a semble-t-il touché un vrai point sensible. Le jeu de lyonnais est-il vraiment fait pour un numéro 9 de son profil ? » s’interroge le média. Dans un style moins collectif et plus puissant, Mariano Diaz a performé dans le système de Genesio. Mais pour l’heure, ce n’est pas le cas d’un Moussa Dembélé qui devra encore patienter avant de totalement s’éclater aux côtés de Memphis, Fekir et autre Traoré. Espérons pour l’OL que cela ne prenne pas trop de temps avant de se mettre en place...