OL ‍: Le gang des lofteurs lyonnais se réunit

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Écartés du stage en Autriche, quatre joueurs de l’Olympique Lyonnais se sont affichés en train de manger ensemble au restaurant. Un signe de solidarité entre eux, avant de devoir se trouver un nouveau point de chute cet été.

L’Olympique Lyonnais a bien démarré sa préparation pour la future saison. En attendant l’arrivée imminente de l’attaquant géorgien natif de Lyon, Georges Mikautadze, l’ensemble du groupe lyonnais est parti en stage en Autriche. Enfin, pas la quasi-totalité du groupe puisque quatre joueurs, sur qui l’OL ne compte plus, ont été écartés et sont restés dans la ville des Gones. Il s’agit de Dejan Lovren, Amin Sarr, Paul Akouokou et Sinaly Diomandé, qui ont été informés qu’ils doivent se trouver un nouveau club avant la fermeture du marché des transferts. Les lofteurs en ont ainsi profité pour passer du bon temps ensemble. Les joueurs se sont affichés au restaurant en train de déjeuner ensemble, en signe de solidarité avant que leurs chemins ne se séparent d’ici quelques semaines.

Les bannis du stage se retrouvent pour déjeuner

info @lequipe

L’OL a créé un loft pour y mettre Lovren, Diomandé, Akouokou, A.Sarr et Sanchez. Ces 5 joueurs ne partiront donc pas en stage demain. En revanche, le gamin Enzo Molebe (16 ans) sera du voyage en Autriche. https://t.co/vSohQMjKuN — hugo (@hugoguillemet) July 14, 2024

C’est le défenseur central ivoirien Sinaly Diomandé qui a partagé cette information sur ses réseaux sociaux. D’après l’Equipe, les quatre sacrifiés du stage de 23 joueurs partis en Autriche ces dernières heures se sont retrouvés dans un restaurant argentin du sixième arrondissement de Lyon. Mis à part Diomandé qui a passé quatre saisons dans le Rhône, les trois autres joueurs mis à l’écart avaient atterri à l’OL récemment. Amin Sarr a été prêté à Wolfsburg avec une option d’achat qui n’a pas été levée, Dejan Lovren a effectué son retour au club mais celui-ci ne s’est pas montré concluant et Paul Akouokou n’a pas su gagner sa place en première partie de saison et fait désormais les frais de l’arrivée de Nemanja Matic et de la levée de l’option d’achat d’Orel Mangala effective ces derniers jours. Désormais, ils attendent d’avoir une nouvelle opportunité de montrer leur valeur ailleurs.