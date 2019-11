OL : Le gâchis Sylvinho, cette légende du club y pense encore

Dans : OL.

Nommé entraîneur de l'OL à la fin du mois de mai, Sylvinho a été licencié par le club quatre mois plus tard. Ancien défenseur du club, Cris regrette le départ rapide de son compatriote.

Son expérience avait si bien commencé. Avec deux victoires, face à Monaco et Angers, Sylvinho semblait correspondre aux attentes fixés par l'OL. Quatre mois plus tard, l'aventure a pris fin pour le Brésilien, quelques heures après une défaite lors du derby, face à Saint-Etienne. La première expérience en tant que coach principal aura donc été un raté pour l'ancien latéral gauche, mais un de ses compatriotes, connu à Lyon, a tenu à prendre la défense du Brésilien. Dans une interview pour So Foot, Cris a évoqué ce départ précipité, et estime que Jean-Michel Aulas, et Juninho, n'ont pas laissé assez de temps à Sylvinho.

« Malheureusement, Sylvinho n’a pas eu le temps nécessaire pour travailler. C’est un jeune coach qui a des méthodes, une philosophie. Il a essayé de mettre ça en place au club, mais les résultats ne lui ont pas permis de gagner la confiance. Dans ces cas-là, le premier à payer ces échecs est toujours le coach. Je trouve ça dommage parce que, selon moi, un entraîneur a besoin de temps pour connaître son effectif, intégrer la philosophie d’un club et s’adapter. En trois ou quatre mois, c’est impossible. Je pense qu’on ne lui a pas donné l’opportunité de montrer ce qu’il vaut vraiment [...] Je suis persuadé qu’il réussira. C’est quelqu’un d’ambitieux, qui a envie d’aller plus loin, comme lorsqu’il était joueur. Je le connais bien pour venir du même centre de formation que lui, et je sais qu’il ne baissera pas les bras. Lyon était une étape d’apprentissage pour lui, et cette expérience, même négative, lui servira forcément à l’avenir », assure Le Policier, pour qui la carrière de Sylvinho comme entraineur est loin d'être terminée.