OL : Le dénicheur de talents n°1 s'en va

Dans : OL, Mercato.

Depuis près de 20 ans, il chapeautait le travail de l’académie et repérait les futurs talents. Présent à l’OL depuis 2000 et responsable de la cellule de recrutement des jeunes depuis 2003, Gérard Bonneau quitte le club rhodanien. Le Servette Genève a annoncé son arrivée dans un cadre similaire, même si celui-ci sera élargi à d’autres fonctions.

« Au Servette FC il sera responsable du recrutement et du développement des talents. Il travaillera à la fois pour le secteur professionnel mais également sur toute la verticalité du club en structurant la cellule de recrutement et en dirigeant le talent manager et les scouts », a fait savoir le club suisse, qui fait donc venir le technicien de 64 ans, qui semblait devoir se diriger vers une carrière lyonnaise jusqu’au bout. Ce ne sera pas le cas et c’est un véritable dénicheur de talents, qui avait notamment fait venir de nombreux jeunes joueurs prometteurs des environs et de plus loin, qui quitte Lyon de manière aussi soudaine que surprenante.