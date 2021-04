OL : Le clan Memphis Depay détruit cette rumeur

Dans : OL.

Rudi Garcia pourrait pousser Memphis Depay sur le flanc gauche de l'attaque lyonnaise afin de lancer Islam Slimani. L'attaquant néerlandais de Lyon va-t-il traîner les pieds ?

Tino Kadewere étant absent pour plusieurs matchs en raison d’une blessure aux ischios, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais pourrait demander à Memphis Depay de se décaler sur la gauche, Islam Slimani prenant lui la place habituelle de l’attaquant néerlandais. Mais ce choix tactique aurait fait bondir l’ancien mancunien, c’est du moins ce que la rumeur affirmait du côté du Groupama Stadium. En quête de buts, Memphis Depay aurait fait part de son refus de jouer les roues de secours à l’OL. Une version des faits qui a cependant été fermement démentie par l’entourage du joueur en fin de contrat. Même si cela n’est pas son poste préféré, Memphis Depay se pliera aux décisions de Rudi Garcia et ne traînera surtout pas les pieds au moment où Lyon n’a plus le droit de se rater dans la course au podium en Ligue 1.

Dans L’Equipe, un proche de Memphis Depay a tordu le cou à cette histoire. « Il a une préférence, c’est sûr, mais il est capitaine et il est prêt à faire tout ce qu’il faut pour aider l’équipe. Le coach est content quand il est en pointe car il n’a pas à se plaindre de ses stats cette saison (14 buts et 9 passes). On donne à Memphis une image qui n’est pas forcément la sienne », a confié ce membre de l’entourage de l’attaquant international néerlandais, qui a d’ailleurs déjà occupé récemment ce poste avec sa sélection nationale. A Memphis Depay de prouver ce dimanche contre Angers qu'il est déterminé à mener l'Olympique Lyonnais le plus haut possible avant de signer pour un autre club, la prolongation proposée par Jean-Michel Aulas n'ayant pas été retenue par un joueur dont le nom circule toujours du côté du FC Barcelone.