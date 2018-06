OL : Le chouchou de Genesio souhaite quitter l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 7 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Maxwel Cornet n’a pas convaincu les supporters de l’Olympique Lyonnais, malgré son état d’esprit irréprochable. Et alors que le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, l’ancien attaquant du FC Metz a déjà vu un concurrent débarquer dans son secteur de jeu dans le Rhône puisque l’OL s’est offert, cet hiver, les services de Martin Terrier. De quoi envisager un avenir loin de Lyon pour celui qui est souvent surnommé le « chouchou » de Bruno Genesio ?

Cornet refuse de rejoindre l'Angleterre...

Selon les informations du site Olympique-et-Lyonnais, Maxwel Cornet estime qu’il n’a pas été suffisamment utilisé par son entraîneur la saison dernière. Ainsi, il souhaiterait quitter l’OL au mercato. Plusieurs clubs anglais se sont rapidement immiscés dans le dossier de l’attaquant de 21 ans, mais ce dernier a prévenu l’OL : il refuse de rejoindre la Premier League, où Brighton et Huddersfield le courtisent. L’international ivoirien s'imagine davantage poursuivre sa carrière en Espagne ou en Allemagne. Pour rappel, le Borussia Dortmund avait pensé à lui pour combler le départ d’Ousmane Dembélé, mais à l’époque, l’OL avait fermé la porte au joueur. Reste désormais à savoir quel sera le tarif imposé par Jean-Michel Aulas pour un joueur doté d’un certain potentiel et qui reste relativement jeune…