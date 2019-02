OL : Le Barça veut Ferland Mendy, l'intox du mercato commence !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans dix jours précisément, l'Olympique Lyonnais recevra le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des champions et du côté catalan on prépare très sérieusement cette rencontre face à une formation de l'OL qui est actuellement en pleine forme. Et, histoire de jouer sur tous les tableaux, le Mundo Deportivo, quotidien sportif barcelonais très très proche du Barça, affirme ce samedi à sa Une que les dirigeants espagnols rêvent de recruter un joueur lyonnais au prochain mercato. Il s'agit de Ferland Mendy et ce dernier serait en charge de suppléer Jordi Alba.

Selon le média catalan, l'arrière gauche de l'Olympique Lyonnais a été supervisé plusieurs fois cette saison par le FC Barcelone, et notamment par Eric Abidal, à l'occasion essentiellement des rencontres de Ligue des champions jouées par l'OL. Et Mundo Deportivo de se faire un plaisir de rappeler que Ferland Mendy a récemment confié qu'il ne se voyait pas rejoindre le Paris Saint-Germain au mercato et qu'il espérait que la double confrontation face au FC Barcelone lui permettra de se faire connaître un peu plus. Reste que pour l'instant, le défenseur arrivé du Havre à l'OL pour 5ME lors du mercato 2017 a encore quatre ans de contrat avec le club de Jean-Michel Aulas et que le Barça devra lâcher pas mal d'argent pour se l'offrir. En tout cas, s'il s'agît d'essayer de déstabiliser Ferland Mendy, le timing est bien choisi.