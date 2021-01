OL : Le Barça prêt à un ultime assaut pour Memphis Depay ?

Dans : OL.

La fin du mercato d'hiver se profile et le dossier Memphis Depay semble être refermé aussi bien à Lyon qu'à Barcelone. Mais Koeman pourrait tenter un dernier coup.

Le dossier Memphis Depay avait été bouillant lors du long marché estival des transferts en 2020, l’attaquant néerlandais étant tout proche de rejoindre Ronald Koeman au FC Barcelone. Jusqu’aux dernières heures de ce mercato, l’Olympique Lyonnais avait envisagé de recruter Islam Slimani si Memphis Depay était parti au Barça. Mais l’opération ne s’est pas faite, déjà pour des raisons financières, les dirigeants catalans étant conscients que le buteur de l’OL serait libre en juin prochain. On est entré dans les six derniers mois du contrat de l’ancien mancunien avec Lyon, et si Jean-Michel Aulas veut récupérer quelques millions d’euros sur la vente de son joueur c’est maintenant ou jamais, sachant que Memphis Depay a refusé les offres de prolongation transmises par Juninho. Cependant, le président de l’Olympique Lyonnais ne cache pas non plus que compte tenu des résultats de son équipe, il n’est pas pressé de voir partir l’international néerlandais, capable de mener le club rhodanien au titre.

Mais ce mercredi, Don Balon remet un peu de pression sur ce dossier en affirmant que Ronald Koeman espère toujours obtenir de ses dirigeants qu’ils fassent signer Memphis Depay d’ici la fin du mercato d’hiver. Le média espagnol explique l’attaquant de l’Olympique Lyonnais n’hésitera pas à filer si le Barça fait une offre qui arrive à convaincre Jean-Michel Aulas. Dans ce scénario d’un départ express de Memphis Depay de l’OL, Don Balon explique que Juninho a déjà validé le dossier de Ricardo Horta pour remplacer le Néerlandais. Un scénario qui semble tout de même très peu réalisable alors que le marché des transferts entre tout de même dans ses derniers jours. On voit mal l'Olympique Lyonnais prendre désormais le risque de déséquilibrer son groupe en laissant filer Memphis Depay au FC Barcelone.